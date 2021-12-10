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Общество10 декабря 2021 16:08

В Чагоде от снега рухнула годовалая крыша уличной сцены

Восстановлению кровля уже не подлежит
Евдокия САХАРОВА
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Фото: официальная страница Александра Косёнкова

Фото: официальная страница Александра Косёнкова

В Чагоде 8 декабря рухнула отремонтированная кровля сцены у РДК. Чиновники винят снег, который не счистили. Чагодощенский районный дом культуры пережил капитальный ремонт - его торжественно открыли год назад. Судя по всему, не все работы были выполнены с должным качеством.

Глава района Александр Косенков сообщил, что восстановлению прогнутая кровля не подлежит и будет в ближайшее время демонтирована. Местные жители рассказали, что навес уже много раз латали из-за природных катаклизмов, хотя сделан он совсем недавно. Чагодощенцы порадовались, что никто во время падения крыши не пострадал, и посетовали на то, что непрофессионалы строят одноразовые сооружения и при этом выигрывают тендеры, называя самую низкую цену.