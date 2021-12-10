Жители Великого Устюга боятся казаков, которым дали власть

Фото: Великоустюгское станичное казачье общество

В Великоустюгском районе в ноябре появилась официальная казачья дружина, зарегистрированная в Минюсте. Казаки, которых пока там около двух десятков, теперь могут заниматься охраной общественного порядка и выявлять правонарушения совместно с полицией. Однако не все местные жители рады новым правоохранителям. Многие считают, что получившие власть необученные люди вместо охраны будут разгонять митинги, злоупотреблять и превышать полномочия.

Бывший депутат областного Законодательного Собрания Александр Тельтевской заявил газете «Устюжаночка»: «Есть много примеров противоправных действий в отношении граждан со стороны казаков. Достаточно вспомнить избиение людей на митингах и участившиеся случаи «приставания» к гражданам на улицах. Теперь и в нашем городе появилась казачья дружина, которая официально внесена в региональный реестр добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Под видом некого профессионального и патриотического движения нам предлагают содержать достаточно сомнительную организацию. Именно содержать, потому как, согласно статье 8 федерального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», финансирование государственной службы российского казачества осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований».

На московских митингах мая 2018 года казаки беспрепятственно били людей нагайками, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге такие дружинники останавливали молодежь и угрожали задержанием, если им не нравился их внешний вид. Один из жителей Великого Устюга заявил: «Как я отношусь к «цирку»? К ряженым мужчинам, корнями выходящими из крестьянского (уважаемого мной) сословия? Во-первых, есть многочисленная полиция. Во-вторых, создана Росгвардия. В-третьих, зачем на улице эти орденоносцы с лампасами?».

Некоторым же идея понравилась: «У меня папа в свое время был в составе добровольных дружин, имел удостоверение и патрулировал город. Я положительно к этому отношусь. Такая помощь точно нужна».