В Вологде разыграют Кубок города по биатлону

Фото: Вологда РФ

В Вологде на стадионе Локомотив пройдет третий Кубок города по биатлону, который одновременно является и Первенством Вологодской области. Организаторами выступают Администрация города и СЕВЕРГАЗБАНК. Выступать будут 120 спортсменов в четырех возрастных группах: 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Первый этап стартует 25 и 26 декабря. На первый день запланирована индивидуальная гонка, на второй – спринт. Второй и третий этапы Кубка состоятся в Вологде в феврале и марте 2022 года.

СЕВЕРГАЗБАНК оказывает ДЮСШ спонсорскую поддержку по зимним видам спорта. Закупается новое дорогостоящее оборудование: коврики для стрельбы, винтовки, лыжи, парафин для смазки лыж. Кроме того, выделяются деньги на спортивную подготовку и выезды на соревнования и спортивные сборы. За год на школу выделяют около 1 млн рублей.

Фото: Вологда РФ

На индивидуальной гонке участников ждут четыре огневых рубежа: два из положения «стоя», два – «лежа». За каждый промах к результату спортсмена будет начисляться две минуты. В спринте предусмотрено по одному огневому рубежу из каждого положения, за каждый промах спортсмен отправится на штрафной круг. Критически важно будет стрелять очень точно.

Директор детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта Александр Лебедев: «Сейчас уже идут тренировки, готовы лыжные трассы и стрельбища, готовимся к соревнованиям. Обычно Кубок Вологды, организованный Администрацией города и СЕВЕРГАЗБАНКОМ, собирают 120 человек со всей области. Наиболее большие центры по биатлону – это Вологда, Череповец, Грязовец, Сокол. Основной поток спортсменов находится в этих городах, потому что в области мало мест, где можно заниматься биатлоном, достаточно дорого стоит подготовить стрельбища и закупать нужное оборудование. Одна винтовка стоит от 90 тысяч рублей, лыжи – 40 тысяч, столько же ботинки с палками. Коврики для стрельбы стоят в районе 20-30 тысяч». О предстоящем событии сообщил портал Вологда.рф и пресс-служба Администрации города.