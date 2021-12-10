Вологодские волки поедают собак

Жители Кичменгско-Городецкого района подняли крик: волки, по-видимому, решили съесть там всех собак! Вот такая звериная солидарность.

Вологжане поделились в группе «Online Кичменгский Городок» местами, где уже были замечены серые хищники. Выяснилось, что по Сараевскому сельсовету ходят волки. Ночью съели собаку в деревне Исады. Были и в деревне Овсянниково, съели собаку, в Якшинской не первый день, на Россоулинской съели двух собак, в Наволоке одну.

«Волки не только по Сараеву ходят, но и по федеральной трассе: сегодня ехали с Кич-Городка – волк пробежал через дорогу метрах в пяти перед машиной. Ужас», - поделился историей пользователь соцсети.

Егеря и охотоведы устраивают приманки, самоловы, патрулируют леса. Заявления от вологжан проверяются. В этом году убито 275 волков. Если вы заметили волков у населенного пункта, стоит сообщить в Облохотдепартамент по телефону горячей линии 8(8172) 23-00-88 или заявить об этом в местные органы власти. Берегите своих домашних животных.