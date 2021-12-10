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Происшествия10 декабря 2021 11:34

Череповчанин спал с трупом

Мужчину обнаружили спящим после пьянки в одной комнате с убитым им человеком
Евдокия САХАРОВА
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Нехорошая квартира - место происшествия

Нехорошая квартира - место происшествия

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце произошло очередное пьяное убийство ножом. Суд принял решение арестовать местного жителя. Правоохранители считают, что 55-летний череповчанин в ночь с 7 на 8 декабря зарезал собутыльника и заснул. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Убийство произошло в квартире на улице Командарма Белова. Мужчины выпивали втроем. Во время конфликта, хозяин жилплощади спал, а когда очнулся утром, то нашел тело с ножевой раной груди и спящего в одной комнате с ним подозреваемым. Ведется расследование.