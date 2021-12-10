Череповчанин спал с трупом

Нехорошая квартира - место происшествия Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце произошло очередное пьяное убийство ножом. Суд принял решение арестовать местного жителя. Правоохранители считают, что 55-летний череповчанин в ночь с 7 на 8 декабря зарезал собутыльника и заснул. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Убийство произошло в квартире на улице Командарма Белова. Мужчины выпивали втроем. Во время конфликта, хозяин жилплощади спал, а когда очнулся утром, то нашел тело с ножевой раной груди и спящего в одной комнате с ним подозреваемым. Ведется расследование.