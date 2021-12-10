Житель Устюжны получил срок за любовь к маковой соломке

47-летний житель Устюжны подобрал с мусорки кусты мака и получил срок. Инцидент произошел 22 августа в 15:30 у одного из домов. Мужчина увидел выброшенные кусты мака у мусорного контейнера, собрал их и положил в свой рюкзак. Потом он поехал со своим приетелем домой, там их и задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Правоохранители изъяли 79,6 гр. маковой соломы. Устюжанин получил по статье "Незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" 1,5 года лишения условно с испытательным сроком 1 год. Мужчина признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Соломку уничтожили. Приговор может быть обжалован.