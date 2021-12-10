Самолет "Северстали" совершил аварийную посадку в Пулково

Самолету пришлось вернуться.

Самолет "Северстали" снова попал в неприятную ситуацию. Он был вынужден вернуться на аэродром из-за неполадок. Неисправность самолета, направлявшегося в Ухту, обнаружились сразу после взлета.

Как сообщает порталу «Город Во» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру, инцидент с самолетом авиакомпании «Северсталь» произошел 9 декабря. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полета. По предварительной информации, из аэропорта Пулково около 9:35 вылетел пассажирский самолет рейса Санкт-Петербург — Ухта.

Однако в связи с вибрацией двигателя экипаж принял решение не продолжать полет. Самолет благополучно сел, он был выведен на техническую площадку для проверки его состояния.

Пострадавших нет. На борту было 48 пассажиров. Было принято решение отправить их резервным бортом. В итоге на Ухту они улетели из Пулково в 14:45. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полета.

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