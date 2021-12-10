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Общество10 декабря 2021 10:29

Дед Мороз приглашает к участию в марафоне добрых дел

22 дня каждый день будут публиковаться задания - их нужно выполнять!
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Вологда РФ

Великоустюгский Дед Мороз 9 декабря объявил о старте новогоднего марафона #готовность22. Творить добрые дела может каждый. В группе ежедневно будут появляться задания - их необходимо выполнять, лучше с друзьями, детьми, близкими. Кроме того, нужно сделать репост записи к себе на страничку, написав "Я участвую #готовность22".

За каждое задание волшебник будет дарить подарки, а самые активные и креативные смогут получить приз от группы компаний "Мартен": "Будет очень интересно, не трудно - это мы вам обещаем!"