Дед Мороз приглашает к участию в марафоне добрых дел

Фото: Вологда РФ

Великоустюгский Дед Мороз 9 декабря объявил о старте новогоднего марафона #готовность22. Творить добрые дела может каждый. В группе ежедневно будут появляться задания - их необходимо выполнять, лучше с друзьями, детьми, близкими. Кроме того, нужно сделать репост записи к себе на страничку, написав "Я участвую #готовность22".

За каждое задание волшебник будет дарить подарки, а самые активные и креативные смогут получить приз от группы компаний "Мартен": "Будет очень интересно, не трудно - это мы вам обещаем!"