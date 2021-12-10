Вологодскую культуру представили послам в Министерстве иностранных дел

Фото со страницы мэра Вологды

8 декабря в Москве состоялась встреча в культурном центре Министерства иностранных дел с представителями 63 государств. Мэр Вологды обсудил вопросы международных связей и культурного потенциала города. Кстати, областная столица стала членом Российской ассоциации международного сотрудничества.

"Кружева, роспись по дереву, резьба, вологодские сладости, Иван-чай и так далее - даже те, кто никогда не был в нашем старинном городе, познакомились с нашими ремеслами, продукцией наших предприятий. А буквально несколько композиций в исполнении ансамбля Перезвоны - и вот уже дипломаты и послы стоя аплодируют мастерству вологодских музыкантов. Обменялись контактами с представителями тех стран, которые захотели познакомиться и с бизнес-потенциалом Вологды", - сообщил мэр Сергей Воропанов.

Фото со страницы мэра Вологды

Кстати, в марте 2022 года в МИДе пройдет неделя Вологодчины. Об этом заявила пресс-служба Администрации города.

Вологодская продукция пользуется большим спросом заграницей: по итогам 2020 года объем экспорта предприятий Вологды составил 241 млн долларов. Более 1000 предприятий Вологды участвует в мероприятиях международного и межрегионального уровней. Мэр города представил ключевые достижения Вологды и заявил о желании расширить международные контакты.

«Я счастлив, что смог присутствовать на этом вечере. Потому что почувствовал теплоту приема наших русских друзей. Оркестр "Перезвоны" - это потрясающе. Мы открыли для себя такие инструменты, которые до этого мы никогда не видели и даже не знали. Настоящее мастерство каждого участника коллектива. Теперь желаю, чтобы коллектив приехал и в Алжир для выступлений», - говорит посол Алжира Мохамед Шериф Курта.