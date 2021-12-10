В Вологде скончалась советник губернатора Галина Осокина

Фото: Общественная палата Вологодской области

В ночь с 9 на 10 декабря умерла Галина Осокина. Она родилась в Харовске, была федеральным судьёй, трудилась в милиции, была адвокатом, но потом посвятила себя общественной деятельности. Печальное известие принес губернатор Олег Кувшинников в соцсети:

«Сегодня не стало нашей коллеги – Галины Александровны Осокиной. Знал её как талантливого общественника, человека с внутренним стержнем и безграничной любовью к людям. Долгое время Галина Александровна трудилась в нашей областной Общественной палате, была моим советником на общественных началах. Не оставалась равнодушной к развитию не только нашей Вологодчины, но и всей страны. Активный гражданин, любящая мать. Пустота в сердце осталась не только у троих её сыновей, но и у нас всех. Светлая память Человеку с большой буквы».

В 29 лет Галина была избрана председателем Вашкинского районного суда, потом стала работать в областном суде. В последние годы занималась общественной и литературной деятельностью. Работала в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, Общественном совете при управлении делами президента, Общественном совете Росавтодора.