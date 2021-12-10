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Общество10 декабря 2021 7:20

В Вологде вырубят сотню деревьев вдоль речки Золотухи

Зеленые насаждения были изучены и проинвентаризированы
Евдокия САХАРОВА
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Вид на Золотуху со стороны Каменного моста

Вид на Золотуху со стороны Каменного моста

В Вологде начиная с 10 декабря стартует санитарная вырубка аварийных деревьев и кустарников вдоль реки Содемы (Золотухи). Работы стартуют в районе улиц Козленской и Марии Ульяновой.

Перед этим ученые Вологодской государственной молочнохозяйственной академии в течение трех месяцев проводили исследование деревьев и разработали дендрологический план. К сносу приговорили 107 деревьев. До конца года уберут 54 дерева. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Вологды.

Напомним, Золотухой занимается проектный комитет «Малая река большого города». В следующем году на берегу, в Яме, появится скейт-парк. Планируется ревитализация речки.

При сильном ветре или вырубке вологжанам напоминают, что надо держаться подальше от ветхих деревьев.