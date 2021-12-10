Мать убитой Сони ограничили в родительский правах

Фото: Евдокия САХАРОВА

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил 9 декабря о вердикте суда по делу матери убитой 9-летней Сони Жаворонковой. У девочки остался брат Антон.

Теперь мать Анну ограничили в правах на воспитание последнего ребенка. Иск подала Администрация города. Женщина злоупотребляет спиртным и все еще безработная. Вологжанка вела асоциальный образ жизни и не следила за дочкой - Соня оказалась на улице без присмотра, а искать ее начали поздно. Теперь у матери есть месяц, чтобы обжаловать приговор.

У дома погибшей Фото: Евдокия САХАРОВА

Напомним, Соню убила 18 октября 40-летняя Ульяна Ланская - предположительно, сумасшедшая. Ульяна была лишена родительских прав, лечилась в психиатрии. На данный момент Антон живет в центре «Росток». Никто из родственников все еще не обращался с просьбой передать им ребенка для воспитания.

Мать Анна рассказала, что пыталась помочь оставшемуся ребенку, привозила в детский центр вещи. Однако, выяснилось, что подарки Антону покупала простая вологжанка, которую поразила история мальчика.

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Фото: Иван Чухнин