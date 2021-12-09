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Происшествия9 декабря 2021 14:24

Сокольчанин крал вещи у дошколят Вологды

Мужчину задержали в одном из детских садов - он игнорировал предупреждения персонала и попытался ворваться в здание
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Вологде задержали 29-летнего уроженца Сокола. Мужчина попытался проникнуть в местный детсад на улице Горького, сотрудники вызвали Росгвардию. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Посторонний мужчина зашел на территорию учреждения, а замечания проигнорировал. Вневедомственная охрана проверила сокольчанина и выяснила, что он уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. А к тому моменту и вовсе находился в розыске по подозрению в кражах вещей и денег из других детсадов областной столицы. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.