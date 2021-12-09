Вологжанин обстрелял Центр помощи детям

В Вологде осудили 18-летнего местного жителя. Он 15 октября напал на Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Молодому человеку пришло в голову обстрелять окна детдома из пневматического пистолета. Почему? История умалчивает. Возможно, мальчик сводил счеты.

Подростку назначили штраф. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области. Парня привлекли к административной ответственности по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества".

Юноша в преступлении признался. Ему предстоит выплатить штраф в 300 рублей. Потерпевшая сторона может обратиться в гражданском порядке для возмещения ущерба, который составил 16 тысяч рублей.