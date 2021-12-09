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Общество9 декабря 2021 12:54

Мэр Череповца объявил войну листовкам на остановках

Многочисленная реклама портит облик города
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра Вконтакте

Фото со страницы мэра Вконтакте

Мэр Череповца Вадим Германов развернул борьбу за чистоту автобусных павильонов. Теперь по телефонам, которые указаны в рекламе, будет звонить автоинформатор. После звонка необходимо в течение 3 дней убрать все непотребство с остановок. При этом пока объявление не будет прослушано до конца, на телефон будут поступать звонки каждые 10 минут. Об этом сити-менеджер заявил на своей страничке ВКонтакте.

На данный момент чиновники собрали уже более 80 номеров нарушителей. В крайнем случае, запустят «План Б»: предпринимателя проверят с ног до головы. Специалисты различных ведомств изучат налоги, патенты, СНиПы, соответствие организации всем необходимым требованиям и нормам.

"Теперь мысль сходить и почистить остановку от своих объявлений уже и не кажется такой безумной. Надеемся, что уже скоро объявления с череповецких остановок исчезнут как пережиток прошлого", - мечтает Вадим Германов.

Будем надеяться, что такие меры не станут инструментом борьбы с конкурентами. А вологжане могут внести и свой посильный вклад в чистоту города: во время ожидания общественного транспорта можно самостоятельно срывать объявления с остановок. Если реклама там надолго не задержится, то может и предприниматели перестанут переводить бумагу.