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Происшествия9 декабря 2021 8:30

На 7 лет строгого режима осудили ревнивого тотьмича

Он прирезал друга во время пьянки, а его сожительница пыталась взять всю вину на себя
Евдокия САХАРОВА
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Очередное нетрезвое убийство ножом произошло в Вологодской области 22 мая.

В городе Тотьма мужчина выпивал у себя дома с 36-летним приятелем. Застолье обернулось похоронами и колонией.

К правоохранителям обратилась сожительница мужчины. Она рассказала, что убила своего знакомого ножом, ударив его в грудь и живот, после чего гость скончался. Однако следователям удалось найти прямые доказательства причастности к злодеянию хозяина: дама оговорила себя ради возлюбленного...

На руках женщины не было следов крови, а вот на сожителе была. Мужчину осудили по статье убийство на 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.