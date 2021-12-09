На 7 лет строгого режима осудили ревнивого тотьмича

Очередное нетрезвое убийство ножом произошло в Вологодской области 22 мая.

В городе Тотьма мужчина выпивал у себя дома с 36-летним приятелем. Застолье обернулось похоронами и колонией.

К правоохранителям обратилась сожительница мужчины. Она рассказала, что убила своего знакомого ножом, ударив его в грудь и живот, после чего гость скончался. Однако следователям удалось найти прямые доказательства причастности к злодеянию хозяина: дама оговорила себя ради возлюбленного...

На руках женщины не было следов крови, а вот на сожителе была. Мужчину осудили по статье убийство на 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.