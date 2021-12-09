Вологжанка решилась зарезать соперницу, которая посидела не на тех коленях

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В квартире в Вологде, где проживала 38-летняя дама вместе со своим возлюбленным, 19 ноября пришли гости. Но ушли не все... О жутком инциденте сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Во время застолья хозяйка уснула, а когда очнулась, то увидела 35-летнюю знакомую, сидящую на коленях у ее сожителя... Вологжанке происходящее сильно не понравилось. Она взяла нож и множество раз вонзила его в грудь и конечности соперницы. Та скончалась на месте от полученных ран. Нападавшую задержали и заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье "Убийство".

На данный момент проводится комплекс судебных экспертиз, обвиняемой предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Ведется расследование.