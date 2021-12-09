Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 7:20

Двое сокольчан изнасиловали свою гостью

Нетрезвые мужчины напали на девушку
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место преступления

Место преступления

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Соколе произошло шокирующее преступление: в ноябре двое выпивших приятелей, 28 и 26 лет, пригласили в гости 33-летнюю знакомую, а потом напали на нее и изнасиловали. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц, иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц". Проводится ряд судебных экспертиз. Расследование дела продолжается.