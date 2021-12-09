Вологодский суд снизил полумиллионный штраф ГИБДД более чем в 70 раз

Невероятно высокий штраф вологодская ГИБДД наложила на водителя КамАЗа: полмиллиона рублей. Оказалось, тот вёз в кузове грузовика металлический гараж без необходимого разрешения.

Инцидент произошел 1 июня 2021 года. Вологжанин на автомобиле КамАЗ ехал по трассе Череповец – Белозерск – Липин Бор. Там, в одной из деревень, находится его частный дом. Он собирался его отремонтировать и для своих нужд он вёз металлический гараж, принадлежащий отцу.

«Он договорился с отцом, что возьмёт его гараж для хранения инструментов и ночёвки на время ремонта здания», — поясняет объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Бдительный инспектор ГИБДД заметил перевозчика, остановил и потребовал от водителя специальное разрешение на перевозку грузов с превышением допустимых габаритов. Однако такого документа у водителя не было.

Против него было возбуждено административное производство, по которому руководство областной Госавтоинспекции оштрафовало нарушителя на 500 тысяч рублей.

Водитель, придя в себя, оспорил решение в суде. Судья согласился с его доводами, признал, что сумма взыскания является для такого проступка чрезмерна. В итоге штраф был снижен более чем в 70 раз - до 7 тысяч рублей.