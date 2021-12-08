Стало известно, когда вологжанам поступит доплата к компенсации за сжиженный газ

Фото: Архив КП.

Начальник областного Департамента социальной защиты населения Александр Ершов ответил на вопросы вологжан ВКонтакте, в эфире проекта «ПоОКаем в сети».

Как оказалось, единовременную доплату к компенсации за сжиженный газ ветеранам труда за 2021-й год кто-то из льготников получил, а кто-то нет.

Вопрос для Вологодчины актуальный - большинство жителей вынуждены пользоваться сжиженным газом, цена на который в последнее время резко выросла. При этом ужесточились требования к "возрасту" баллонов, растет стоимость доставки и т.д.. Поэтому возмущенным вологжанам выплачивают компенсацию, но только льготникам. И ее увеличили.

Напомним, размер компенсации составлял 1500 рублей, но задним числом она была увеличена до 3400 рублей.

«Размер ежегодной денежной компенсации на приобретение сжиженного газа ветеранам труда и другим льготным категориям граждан, имеющим на это право, был увеличен с 1500 до 3400 рублей в октябре с 1 января 2021 года. Тем льготникам, которые получают компенсацию, размер доплаты в сумме 1900 рублей будет перечислен в банки, если гражданин, соответственно, получает льготы именно в этих кредитных организациях, либо в почтовые отделения. Тем, кто получает компенсацию через банк, данная доплата была перечислена еще 25 ноября. Тем, кто получает различные меры социальной поддержки через почтовые отделения, денежные средства будут выплачены в декабре текущего года», – рассказал Александр Ершов.

По словам начальника департамента, если кто-то из вологжан по каким-либо причинам отсутствовал по месту своего жительства и не успел вовремя получить выплату, то волноваться ни в коем случае не стоит. Выплата поступит повторно.

Кстати, на сегодняшний день такую выплату получают более 69 тысяч вологжан.