Вахтовики попались на серийном воровстве в череповецком супермаркете: им не выдавали зарплату

В Череповце три вахтовика воровали из супермаркета и попали под суд. Жители Омской области приехали подзаработать в ЗАО "Интех", но не смогли. Они были вынуждены воровать.

44-летнего, 56-летнего и 58-летнего омичей привлекли к административной ответственности за серию краж из магазина.

Как выяснила полиция, с 9 по 25 ноября 2021 года ежедневно каждый день очередной "дежурный" ходил в магазин, где крал продукты и бытовую химию. Воровство они совершали по очереди в супермаркете на улице Комарова. Всего их "вахта" в магазине длилась 13 дней.

«В судебном заседании мужчины вину признали. Пояснили, что приехали из Омской области, в Череповце работают в ЗАО „Интех“ вахтовым методом, живут в одной комнате. Зарплату им задерживают, суточные выплаты не производят, поэтому в магазине они брали товар без оплаты. Просили назначить им наказание в виде штрафа, а не ареста», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд принял решение, что за каждое из 13 правонарушений мужчины должны заплатить штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Надеемся, что Трудовая инспекция по Вологодской области заинтересуется инцидентом, который мы публикуем, и проверит регулярность выплаты зарплаты и исполнения трудового договора.