Вологжане могут поучаствовать в сборе макулатуры и пообедать со звездой

В стране проходит акция-соревнования по сбору макулатуры. До 20 декабря вологжане могут присоединиться к #БумБатл. Для этого необходимо сдать собранную макулатуру на переработку, сделать об этом пост в соцсети, сопроводив его хештегами #бумбатл, #нацпроектэкология, и оставить заявку на сайте конкурса.

Затем в ход будет пушена математика: по итогам акции определят самые результативные школы, вузы и компании страны.

Наиболее креативные посты участников будут претендовать на главный приз – общение со звездой кино или российской эстрады. Подробнее об этом можно узнать на сайте бумбатл.рф.

Акция проходит не в первый год. В прошлом году участие приняли более 385 тысяч школьников из 67 регионов России. Всего удалось собрать более 600 тонн макулатуры. А принципе, это не так и много: менее, чем 2 килограмма на человека