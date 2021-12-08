Ульяна Ланская, убившая 9-летнюю вологжанку, проведет месяц в Центре Сербского

Ульяна Ланская, обвиняемая в жестоком убийстве девятилетней девочки Сони, будет проходить судебно-медицинскую экспертизу в Москве. Врачи будут отвечать на поставленные следователем вопросы около месяца, этот срок они могут продлить максимум на 90 дней...

Центр имени Сербского - один из ведущих страны, где исследуется психика самых отъявленных преступников. Заключение специалистов должно дать ответ на вопрос - могло ли нестабильное психическое состояние стать причиной жестокой жестокого убийства.

Известно, что Ланская состояла на учете в психо-неврологическом диспансере. Сама она утверждает, что неизлечимо больна и жить ей осталось немного.

Напомним, женщина с высшим образованием, имеющая детей, 16 октября заманила себя в квартиру двух девочек. Одну из них отправила домой, в вторую зверски убила. Пропавшего ребенка искали волонтеры. Похоронена девочка на средства городских чиновников.

Согласно статистике, на экспертизу в Центр Сербского поступают психически больные люди - это примерно каждый пятый. Согласно законодательства, они не являются преступниками. Невменяемые попадают в различные больницы, в том числе специализированные. А представляющие повышенную опасность — убийцы и насильники, отправляются в клиники с интенсивным наблюдением.

В группе Памяти Сони многие обеспокоились, что женщина избежит наказания, будучи больной. Их успокаивает вологодский юрист, бывший следователь: "Разве был Чикотило нормальным? Конечно, нет. Но его признали вменяемым и судили"...