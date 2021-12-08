Вологодских детей массово начнут прививать от коронавируса в 2022 году

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В Вологодской области начнут вакцинировать подростков от 12 до 18 лет уже в 2022 году. По информации департамента здравоохранения, дети болеют все серьезней. Так, в Вологде произошли два смертельных случая: девятилетняя девочка умерла от последствий коронавируса, вот втором случае ребенок заболел гриппом вместе с коронавирусом.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, детская вакцина «Спутник-М» будет прививаться детям с 12 до 15 лет только с согласия родителей или опекунов. Ребенок старше 15 лет должен сам дать согласие.

Вакцинация «Спутником М» будет проводиться в два этапа. Детская дозировка будет в пять раз меньше, чем дозировка «Спутник V» для взрослых.

Сейчас проводятся клинические испытания, в них принимают участие 3000 подростков, 400 детей получили первый компонент вакцины.

Как сообщает портал Город Че, более 8 тысяч детей переболели COVID в Вологодской области

Это лишь те, у кого брали тест и он показал положительный результат. Многие переболели бессимптомно или тест на COVID у них не брали по разным причинам.