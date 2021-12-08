В Вологодской области построят две вертолетные площадки для санавиации

Фото: КП-Крым.

В Вологодской области появятся две вертолетные площадки. Не секрет, что лучшие врачи и медоборудование находятся в сотнях километрах от районных больниц. Для оперативной доставки тяжелых пациентов в Вологду и Череповец используется санавиация.

Термин "Золотой час" знаком многим: именно в первый час после получения травмы или наступления критического состояния пациента медицинское вмешательство наиболее эффективно, оно способно предотвратить тяжелые последствия, в том числе смерть.

Уже в этом году начнется проектирование одной из вертолетных площадок - вблизи областной больницы в Вологде. Вторую вертолетную площадку планируют построить в Череповце. Они смогут принять первый борт до 2024 года.

Вертолетные площадки должны быть обустроены вблизи, не более, чем в 15 минутах езды до медучреждения, участок должен располагаться на открытом пространстве. Это требует безопасность. Вертолет при посадке не должен задеть деревья, столбы, линии электропередач, жилые и производственные строения.

Обустройство вертолетных площадок запланировано в рамках реализации стратегического проекта, который так и называется «Золотой час».

«Сегодня для транспортировки пациентов в экстренных случаях используются аэродромы, подходящая ландшафтная местность, а также частные площадки, но это требует дополнительного согласования», — пояснила замгубернатора области Лариса Каманина о сегодняшнем состоянии дел в санавиации.