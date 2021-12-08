Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 11:07

Под Тарногой 69-летний водитель насмерть сбил женщину в лесу

Трагедия произошла на загородной трассе
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место трагедии

Место трагедии

Фото: Областной УГИБДД

В Тарногском районе пенсионер насмерть сбил на дороге 48-летнюю женщину. ДТП произошло утром в 8:35 8 декабря на 98-м километре автодороги "Костылево – Тарнога", у выезда на трассу "Тотьма – Великий Устюг".

69-летний мужчина за рулем Рего Логан двигался со стороны дороги "Тотьма — Великий Устюг" к районному центру - Тарногскому городку. Там автомобиль настиг женщину пешехода - она двигалась по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшая скончалась на месте.