Под Тарногой 69-летний водитель насмерть сбил женщину в лесу

Место трагедии Фото: Областной УГИБДД

В Тарногском районе пенсионер насмерть сбил на дороге 48-летнюю женщину. ДТП произошло утром в 8:35 8 декабря на 98-м километре автодороги "Костылево – Тарнога", у выезда на трассу "Тотьма – Великий Устюг".

69-летний мужчина за рулем Рего Логан двигался со стороны дороги "Тотьма — Великий Устюг" к районному центру - Тарногскому городку. Там автомобиль настиг женщину пешехода - она двигалась по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшая скончалась на месте.