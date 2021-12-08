Дети в санатории могут остаться без "Настоящего вологодского продукта"

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Дети санатория в Великом Устюге могут остаться без "Настоящего вологодского продукта". Санаторий «Гледенский» был вынужден отменить закупку на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий после предупреждения Управления ФАС по Вологодской области.

Великоустюгский детский противотуберкулезный санаторий «Гледенский» проводил закупки на поставку хлеба. При этом было установлено требование о наличии знака качества «Настоящий Вологодский продукт» к товару «Батон подмосковный». Закупка проводилась санаторием у единственного поставщика в системе «Электронный магазин».

По мнению УФАС, требование наличия знака качества «Настоящий Вологодский продукт» сокращает потенциальное количество участников закупки и может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Об этом антимонопольщики сообщили главному врачу санатория.

Во исполнение выданного предостережения санаторий «Гледенский» эту закупку отменил. Теперь санаторию придется проводить торги снова.