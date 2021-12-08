Вологодские зубры портят жизнь местным лосям и коровам

В соцсетях аграрии и охотники Усть-Кубинского района опубликовали обращение: краснокнижные зубры едят за счет небольшого сельхозпредприятия и распугивают лосей. Как выяснилось, редкие животные расплодились, а корма им не хватает. Зимой поголовье составило более сотни. Зубры нашли выход: они приходят лакомиться на силосные траншеи сельхозпредприятия «Заря». Силос едят, в нем спят, а потом справляют туда нужду. Вот такое поведение наблюдается у представителей вида, находящегося под угрозой вымирания!

Авторы письма пояснили, что после поползновений зубров, колхозные коровы в сторону испорченного корма даже не смотрят. Летом дикие парнокопытные и вовсе вытаптывают и поедают посевы. Предприятие несет убытки. Охотоведы заметили, что зубры начали вытеснять из усть-кубинских лесов других животных, особенно лосей - их стало меньше.

Вологжане вопрошают у властей: «Если вы решили провести такой эксперимент, почему от этого должен страдать кто-то еще? Обеспечьте своим подопечным должный уход, достаточное количество кормов, проверку на болезни. Сделайте что-то вроде заповедника, чтобы они не слонялись на «вольных хлебах». Наверняка можно найти какую-то федеральную программу для этих целей. Что взять с маленького сельхозпредприятия? Зубров точно ему не потянуть. Что хозяйство будет делать, когда их количество вырастет до 500 особей?»

Напомним, на Вологодчину зубров завезли 30 лет назад - две самки и самец сбежали из загона в Кирилловском районе и ушли жить на восток региона. С тех пор животные сильно размножились.