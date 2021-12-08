Полицейские задержали организаторов занятия проституцией в Череповце

В Череповце задержаны организаторы занятия проституцией. Бизнесмены кропотливо пестовали доходное дело.

В оздоровительном центре Череповца полиция задержала двух женщин, подруг 31 и 37 лет. Они подозревались в занятии проституцией. Оказалось, что одна из них была проституткой, а другая - её администратором. Правоохранители вышли и на организатора бизнеса – 44-летнего мужчину.

Выяснилось, что он вместе с женщиной-администратором развивали бизнес на протяжении года. Они искали негордых женщин, способных оказывать череповчанам услуги интимного характера, и платежеспособных мужчин.

Мужчина занимался рекламой и продвижением услуг, его 31-летняя коллега вела переговоры с клиентами, привозила к ним проституток, среди которых, кстати, и была ее 37-летняя подруга.

В итоге оба организатора незаконного бизнеса попали под статью «Организация занятия проституцией». Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.