Частный дом в Сямженском районе сгорел дотла

Здесь был большой деревянный дом.

В Сямженском районе сгорел деревянный дом. Пожар произошел 7 декабря в деревне Пигилинская Ногинского поселения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, сообщение о возгорании поступило 7 декабря в полдень. Тушить частный деревянный дом выехали две пожарные машины, 6 человек личного состава. Как это бывает с деревянными зданиями в сельской местности, дом сгорел дотла, строение полностью уничтожено огнем. Площадь дома - 112 квадратных метров. Собственник дома и его супруга сумели спастись до приезда пожарных.