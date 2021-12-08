39-летний вологжанин колол, бил, душил свою жертву

Страшные подробности убийства были озвучены на заседании суда в Сокольском районном суде. Суд заключил под стражу подозреваемого. 39-летнего жителя с. Устье подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По информации следствия, убийство произошло вечером 4 декабря 2021 года в квартире в селе Устье. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он нанес удар медицинским шприцем с иглой в область шеи знакомого. Затем он накинул потерпевшему веревку на шею и стал затягивать. После он бил мужчину деревянным бруском по голове. Закончилось это все тем, что он задушил избитого с помощью подушки.

Подозреваемый ранее не был судим, по его мнению, потерпевший сам спровоцировал его на преступление. И потому он просил оставить его на свободе.

Но суд принял решение заключить подозреваемого под стражу по 4 февраля 2022 года .

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.