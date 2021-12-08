Эвакуаторы начали сезон охоты в Череповце

Фото: мэр Череповца Вадим Германов ВКонтакте.

В Череповце эвакуаторы вышли на охоту. Об этом предупредил мэр города.

"Наступил сезон зимней эвакуации. Накануне пришел черед водителей, которые игнорируют знаки 3.29 и 3.30.", - пишет Вадим Германов на странице ВКонтакте.

Он говорит, что часто череповчане просят не запрещать парковку совсем, а разрешить ее по четным числам на одной стороне улицы, по нечетным — на другой. При такой организации можно и дороги без проблем убирать, и место для парковки найти. "Однако всегда найдутся счастливые автовладельцы, которые не только часов не наблюдают, но и не знают, чем четная цифра отличается от нечетной",- сетует мэр.

Он считает, что больше остальных акциям по эвакуации радуются водители спецтехники. Их можно понять: "Попробуйте порулить здоровым КАМАЗом, впереди у которого отвал, выходящий за габариты автомобиля. При этом обочины заставлены машинами, а руководство требует максимально прижиматься к бордюру, чтобы не заужать дороги..."

Мэр заверил, что эвакуации в Череповце будут постоянными, о них не будут предупреждать через СМИ. И потерявшие свой авто могут смело его искать на спецстоянке.