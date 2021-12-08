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Происшествия8 декабря 2021 7:33

Под Вологдой четыре большегруза попали в аварию

ДТП случилось на трассе Москва-Архнангельск
Иван Чухнин
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Кузовные повреждения получили все фуры.

Кузовные повреждения получили все фуры.

Четыре грузовых автомобиля столкнулись под Вологдой. Авария с участием четырех фур произошла 7 декабря поздно вечером на 442 километре трассы Москва — Архангельск. По предварительной версии, 37-летний водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом, двигаясь со стороны Вологды в торону Москвы, , не справился с управлением. Его автомобиль выехал на встречную полосу, там МАЗ врезался в ДАФ с полуприцепом.

ДАФ отбросило на стоящую на обочине фуру Фредлайнер: водитель его отдыхал, находясь в кабине. А ь МАЗ отбросило на стоящий на обочине автомобиль Вольво с полуприцепом. Водителя этого грузовика в момент ДТП в кабине не было.

В результате столкновения госпитализирован водитель автомобиля ДАФ. Обстоятельства произошедшего уточняются.