Полицейские спасли первоклассника, прилипшего языком к дорожному знаку на вологодской трассе

В Тотемском районе ребёнок примерз к дорожному знаку языком, его спасли полицейские.

Наряд ГИБДД в составе Дениса Панова и Михаила Шахова заметили ребёнка, который в странной позе застыл у дорожного знака. При этом на улице стоял сильный мороз. Оказалось, ребенок прилип языком к трубе, к которой крепился дорожный знак.

ЧП случилось на трассе у деревни Погорелово в Тотемском районе. «Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу. На улице был мороз в 27 градусов, поэтому самостоятельно освободиться он не смог. Его руки, лицо и одежда были в замерзшей крови», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Один из полицейских на автомобиле поехал за медиком в ближайший медпункт, а второй остался поддерживать ребенка и попытался отогреть металлическую трубу. К моменту прибытия медика мальчик уже был освобожден из ловушки. В медпункте ему оказали первую помощь, наложили швы на место надрыва языка. Как выяснилось, это был первоклассник.

Ребенка передали родителям. Отец, узнав о случившемся, искренне поблагодарил полицейских за спасение сына. По его словам, здоровью школьника ничего не угрожает, он лечится амбулаторно.