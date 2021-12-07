Участник боевых действий вынудил отдел судебных приставов эвакуироваться

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Череповчанин рассердился на судебных приставов. Он увидел, что деньги с банковского счёта были списаны из-за долгов, его гнев обрушился на городской отдел ФССП.

Отомстить приставам стало его спонтанным решением 12 июля 2021 года. Он не смог снять деньги в банкомате, деньги были списаны в качестве взыскания по исполнительскому сбору.

По телефону он пообещал судебному приставу-исполнителю, которая взяла трубку, прийти в отдел с гранатой. При этом стращал, что, как цитирует объединённая пресс-служба судов Вологодской области, «разнесет всё в пух и прах».

Женщина доложила об угрозе своему руководству. Начальство приняло решение о срочной эвакуации личного состава и посетителей.

А череповчанина задержали. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Свою вину на суде мужчина признал, пояснив, что действовал на эмоциях, так как ежемесячно получал очень значимую для него социальную выплату участника боевых действий, а в этот раз неожиданно её лишился. Однако про гранату он, по его словам, ничего не говорил.

А вот судебный пристав-исполнитель, разговаривавшая с пенсионером по телефону, утверждала, что тот общался с ней грубо, употреблял нецензурные слова и про гранату упоминал, причём про вполне конкретную – Ф-1, то есть «лимонку», с которой он хотел прийти в отдел судебных приставов и взорвать его.

«Раза три она спросила его, осознаёт ли он то, что говорит. Мужчина подтвердил, сказал: «Звоните в УВД и предупреждайте их об этом». Угрозу она восприняла всерьёз, так как мужчина назвал место и время, куда он придет устраивать теракт», — сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Суд вынес участнику боевых действий приговор: один год ограничения свободы с запретом выезжать за пределы Череповца и менять место жительства.