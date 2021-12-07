Изнемогающий в поисках туалета вологжанин разбил стекло "Ленкома" стоимостью в 45 тысяч рублей

Вологжанин искал общественный туалет. Не нашел и разбил стекло в двери кинотеатра.

29-летнего Александра нашли и наказали по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в поночь 8 сентября господин выпил стекло входной двери кинотеатра «Ленком». ООО «Киноцентр "Вологда"» ущерб на сумму 45 000 рублей.

Хулиган в суд не явился. Однако нашедшим его сотрудникам полиции он пояснил, что ночью возвращался домой и захотел зайти в кинотеатр в туалет. Он постучал, ему открыл молодой человек, но до туалета не допустил: кинотеатр не работает, так что он не имеет права его впускать. Дверь перед носом изнемогавшего мужчины захлопнулась, так что он продолжил ломиться так, что разбил стекло на входной двери. П

По мнению мужчины, противоправных действий, побоев никому не наносил, угроз не высказывал. По мнению вандала, все произошло случайно , вероятно, он повредил стекло входной двери гипсом, который был наложен на руку.

Представитель ООО «Киноцентр "Вологда"» также в судебное заседание не явился. В своих объяснениях указал, что с 7 на 8 сентября находился на дежурстве в кинотеатре, услышал продолжительный стук, открыл дверь и увидел молодого человека, который попросился зайти. Он ему отказал и стал закрывать дверь. В этот момент мужчина нанес удар ногой по входной двери, стекло разбилось. Он впустил его и вызвал сотрудников полиции, которые забрали нарушителя в отдел.

Мировой судья назначил нарушителю наказание - административный штраф в размере 300 рублей в доход государства.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

P.S. За возмещением причиненного ущерба ООО «Киноцентр "Вологда"» вправе обратиться в гражданском порядке, сообщает пресс-служба судов.