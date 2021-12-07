Удары током: полицейский получил судимость, придравшись к идущему с работы с бутылкой

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«Любая женщина позавидует такому отцу и мужу» - так охарактеризовали обвиняемого. Однако суд признал его виновным. ЧП случилось вечером 7 августа 2020 года, но до суда оно дошло только сейчас.

В кабинете № 6 в здании ОМВД России по Кадуйскому району участковый уполномоченный избил гражданина - ударил земляка кулаком в висок, а затем в левое бедро "ткнул" электрошоковым устройством. Упавшего на пол он придавил ногой и вновь, не менее 7 раз, ударил током.

Как выяснилось, гражданин шел с работы, при этом в руках он нес открытую бутылку пива. Сотрудник полиции подозвал его к патрульной машине для составления протокола за распитие спиртного в общественном месте. Мужчина отказался выбросить пиво, поскольку не хотел мусорить и ему было жалко - он заплатил за него деньги. После этого на помощь правоохранителю подошел коллега, они скрутили руки, посадили в служебный автомобиль, увезли в отдел полиции.

В какой-то момент полицейский встал из-за стола, неожиданно ударил его кулаком в левый висок и электрошокером по телу.

После посещения райотдела пострадавший отправился в больницу.

Полицейский, попавший на скамью подсудимых, вину не признал. Он утверждал, что удары потерпевшему не наносил и электрошокер не применял. Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кадуйскому району охарактеризовал подсудимого как исполнительного и дисциплинированного работника. По его словам, "любая женщина позавидует такому отцу и мужу".

К показаниям коллег полицейского суд отнесся критически и расценил их как стремление помочь ему избежать уголовной ответственности.

Врач анестезиолог-реаниматолог, который дежурил в тот день и принимал потерпевшего, в судебном заседании подтвердил, что телесные повреждения у гражданина – это следы электротравм.

Суд, исследовав представленные доказательства, в том числе свидетельские показания, копию медицинской карты, где описаны его телесные повреждения и диагноз, пришел к выводу о виновности подсудимого.

Кадуйский районный суд назначил виновному по п.а,б ч. 3 ст. 286 УК РФ наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.