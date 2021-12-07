Евгений Шулепов вышел из строя и может покинуть ряды "Единой России"?

Евгений Шулепов отличился. И что теперь?

Депутат ЗСО Евгений Шулепов может покинуть "Единую Россию" и не по своей воле. Причиной может стать заявление парламентария против системы QR-кодов.

Предположение сделал телеграм-канал "Вологодской канвой". Потому что в других регионах депутатов, отказывающихся соблюдать партийную дисциплину, исключают из партии списками.

Приводится пример Мурманской области, где за "за деструктивные действия и отрицательное влияние на общественно-политическую ситуацию и дестабилизация системы управления" из партии собираются исключить сразу пять депутатов по решению Генсовета партии.

В Вологодской области, похоже, нарушил общий строй экс-депутат Госдумы, депутат Законодательного Собрания области Евгений Шулепов.

"Я против ковидных QR-кодов!", - рубанул он на странице в социальной сети и даже назвал такое решение властей антиконституционным. Ему пытались возразить, но доводы потонули в бурных комментариях поддерживающих тезис.