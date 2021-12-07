Сотрудница банка обокрала покойника на более чем 3 миллиона рублей

Женщина получила карту и воспользовалась ею.

В Череповце 39-летняя сотрудница банка обокрала умершего вкладчика. Она подделала анкету-заявления на выпуск неименной карты, привязанной к счету умершего человека и воспользовалась ею.

По сообщению правоохранителей, получив карту, женщина уволилась, а затем в течение года вместе с неустановленным лицом несколько раз снимала деньги со счета. Всего ей удалось украсть 3 378 000 рублей.

Деньги начали искать, когда наследник обратился в банк для получения наследства.

Бвнкиры обратились в полицию, возбуждено уголовное дело в отношении бывшей банковской сотрудницы. Сейчас пресс-служба УМВД области сообщает, что дело расследовано и направлено для рассмотрения в суд.