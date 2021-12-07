Тысячи жителей Вологды останутся без воды с 10 по 12 декабря

Жители Западной и Восточной частей Вологды будут сидеть без холодной и горячей воды с 22:00 10 до 6:00 12 декабря (вечер пятницы - утро воскресенья) из-за аварии на водоводе. Проблема возникла в морозы в районе Окружного шоссе на магистральной трубе в 70 см. Дефект, по словам начальника Департамента городского хозяйства, значительный.

Тысячам вологжан придется запасаться водой и, как встарь, ходить к подвозам. С полным списком отключаемых домов и графиком подвоза воды можно ознакомиться тут.

Водовод несет в себе тысячи кубов воды, поэтому для ее слива и залива требуется большое количество времени. Однако, установленный интервал в 1,5 суток - максимальный, работы постараются выполнить раньше. Ремонт будет вестись круглосуточно.