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Происшествия7 декабря 2021 7:08

В Вологде горела хрущевка на Набережной VI Армии

Иван Чухнин
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Комната полностью выгорела.

Комната полностью выгорела.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде 6 декабря 39 человек и 11 единиц техники тушили пожар в пятиэтажке. Горело в доме Набережной VI армии, в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже.

На место было стянуто 11 единиц техники, огонь тушили 39 человек. Работу осложняла низкая температура - в Вологде термометры показывают около минус 20 градусов.

Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по Вологодской области, огонь возник в одной из двухкомнатных квартир, огнем охвачено 20 квадратных метров. Уничтожена стена между комнатой и кладовой, поврежден оконный блок и внутренняя отделка квартиры.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Ранее в этом доме горела квартира на 5 этаже.

Пожар произошел на четвертом этаже.

Пожар произошел на четвертом этаже.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области