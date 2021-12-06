Стала известна высота сугробов в Вологодской области

Вологодская область признана одной из самых снежных на Северо-Западе. По замерам синоптиков, высота снежного покрова в Вологодской области достигает 45 сантиметров. Это один из самых высоких уровней в европейской части России, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналисту ТАСС.

Это выше, чем у соседей. Мурманские сугробы составляют 43 сантиметра, карельские - 41 см, ленинградские - 40 см.

Однако более богата снегом архангельская земля - 48 см. Но все перечисленные регионы перещеголяла республика Коми - там замеры показали более 50 см.

Но все рекорды померкли перед показателем Пермского края. Высота сугробов тут достигает уровня 85 сантиметров, сообщает портал Город Во.