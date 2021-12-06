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Происшествия6 декабря 2021 8:29

ЧП в Кувшиново: в новом доме горела однокомнатная квартира, отравились люди

Один человек госпитализирован
Иван Чухнин
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Под Вологдой прошел пожар: 6 декабря около двух часов ночи поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Майская в поселке Кувшиново. ЧП случилось в однокомнатной квартире на втором этаже четырехэтажного дома. Там проживали собственник жилья - мужчина 1966 года рождения, его супруга и дочь.

Площадь пожара составила 39 квадратных метров. Квартира и подъезд закопчены по всей площади. Пожарными подразделениями были спасены 59 жителей дома: с помощью автолестницы, автоколенчатого подъемника и спасательных устройств. Один из жителей дома, мужчина 1954 года рождения, госпитализирован. Он проживает над горевшей квартирой и отравился угарным газом.

В ликвидации задействованы 17 единиц техники, 42 человека личного состава.

Жильцы были вынуждены покинуть дом, спасая питомцев.

Жильцы были вынуждены покинуть дом, спасая питомцев.

54 человека эвакуировали сегодня ночью из подъезда многоквартирного дома в посёлке Кувшиново, из них 14 – дети. Глава района Сергей Жестянников совместно с главой поселения выехали на место происшествия: «На время тушения и проливки подъезда жителей разместили в местном Доме культуры, где они смогли согреться и попить горячего чая, — поясняет глава района. — В случае необходимости готовы разместить всех в пункте временного размещения, пострадавшим будет оказана необходимая помощь». Около шести утра жители смогли вернуться в свои квартиры. Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Местные жители обеспокоены случившимся: пожарным машинам было сложно во двор заехать из-за стоящих машин у Сосновой 6. "Может стоит задуматься об организации дополнительной парковки? А то, смотришь, в следующий раз может помощь и не подоспеть! Та же проблема и по Майской, 2 и по Сосновой, 6. Уже скоро друг на друга машины ставить будем. Не только пожарные, скоро скорые не проедут!" - пишет Ирина Погорелец.

Планировщики явно подкачали. По словам Ирины, "на Сосновой, 6 на 206 квартир 2 маленьких парковочки и то половина одной из них мусоркой общественной занята...Эта мусорка уже становилась предметом разговора: ее обещал ликвидировать глава поселения Боринцев еще летом! "Мы ждем и помним. Он забыл", - констатирует Ирина Погорелец.

Очевидцы пишут: "Очень страшно это все! Звонила своей знакомой, она как раз в этом подъезде живет, говорит, что из-за наших машин не могли проехать пожарные, разворачивались и объезжали дом..." "Они не могли (зад) закинуть по диагонали между стоящими нашими машинами и шлагбаумом. Угол не тот, машины огромные..."

На место выезжал Сергей Жестянников.

На место выезжал Сергей Жестянников.