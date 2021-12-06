ЧП в Кувшиново: в новом доме горела однокомнатная квартира, отравились люди

Под Вологдой прошел пожар: 6 декабря около двух часов ночи поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Майская в поселке Кувшиново. ЧП случилось в однокомнатной квартире на втором этаже четырехэтажного дома. Там проживали собственник жилья - мужчина 1966 года рождения, его супруга и дочь.

Площадь пожара составила 39 квадратных метров. Квартира и подъезд закопчены по всей площади. Пожарными подразделениями были спасены 59 жителей дома: с помощью автолестницы, автоколенчатого подъемника и спасательных устройств. Один из жителей дома, мужчина 1954 года рождения, госпитализирован. Он проживает над горевшей квартирой и отравился угарным газом.

В ликвидации задействованы 17 единиц техники, 42 человека личного состава.

Жильцы были вынуждены покинуть дом, спасая питомцев.

54 человека эвакуировали сегодня ночью из подъезда многоквартирного дома в посёлке Кувшиново, из них 14 – дети. Глава района Сергей Жестянников совместно с главой поселения выехали на место происшествия: «На время тушения и проливки подъезда жителей разместили в местном Доме культуры, где они смогли согреться и попить горячего чая, — поясняет глава района. — В случае необходимости готовы разместить всех в пункте временного размещения, пострадавшим будет оказана необходимая помощь». Около шести утра жители смогли вернуться в свои квартиры. Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Местные жители обеспокоены случившимся: пожарным машинам было сложно во двор заехать из-за стоящих машин у Сосновой 6. "Может стоит задуматься об организации дополнительной парковки? А то, смотришь, в следующий раз может помощь и не подоспеть! Та же проблема и по Майской, 2 и по Сосновой, 6. Уже скоро друг на друга машины ставить будем. Не только пожарные, скоро скорые не проедут!" - пишет Ирина Погорелец.

Планировщики явно подкачали. По словам Ирины, "на Сосновой, 6 на 206 квартир 2 маленьких парковочки и то половина одной из них мусоркой общественной занята...Эта мусорка уже становилась предметом разговора: ее обещал ликвидировать глава поселения Боринцев еще летом! "Мы ждем и помним. Он забыл", - констатирует Ирина Погорелец.

Очевидцы пишут: "Очень страшно это все! Звонила своей знакомой, она как раз в этом подъезде живет, говорит, что из-за наших машин не могли проехать пожарные, разворачивались и объезжали дом..." "Они не могли (зад) закинуть по диагонали между стоящими нашими машинами и шлагбаумом. Угол не тот, машины огромные..."