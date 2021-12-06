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Происшествия6 декабря 2021 7:13

Два мужчины погибли из-за неисправных холодильника и посудомоечной машины

Мужчины отравились продуктами горения
Иван Чухнин
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В Вологодской области на пожарах погибли мужчины - 29 и 56 лет.

В Череповце утром, 5 декабря на улице Химиков горела квартира, расположенная на третьем этаже. Площадь возгорания составила три квадратных метра, но в квартире задохнулся 56-летний мужчина. Как выяснилось, загорелся холодильник.

5 декабря подобный случай произошел в Кичменгском Городке: загорелся одноэтажный деревянный дом: «Огнём повреждена посудомоечная машина. На кухне выявлены следы термического воздействия. Погиб собственник квартиры, мужчина 1992 года рождения. Причина устанавливается», — сообщает ГУ МЧС РФ по Вологодской области.