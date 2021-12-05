Реабилитационный центр для ранее судимых откроется в Череповце

В Череповце планирую открыть реабилитационный центр для бывших заключенных, сообщает официальный сайт города. В Вологде такой центр работает с 2018 года.

Учреждение откроется при отделении Красного Креста. В городе зафиксирован рост преступлений со стороны ранее судимых. Об этом сообщил начальник полиции Череповца Артём Суманеев. По его словам, рост преступлений со стороны ранее судимых составил 13%. Это связано с ухудшением экономической ситуации вв стране.

"Принимаемые меры перестают действовать. Несмотря на помощи с трудоустройством, единовременную материальную помощь, эти люди идут на повторные преступления. С мэром города прорабатываем вопрос открытия в городе социально-реабилитационного центра. Считаю, это поможет исправить ситуацию", — сказал Артём Суманеев.