Три человека, в том числе ребенок, погибли на трассе Москва- Архангельск

Автомобили превратились в груду мятого металла. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Три человека, ехавшие в иномарке, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Верховажском районе. Столкновение произошло 5 декабря около 16:50.

Трагедия произошла на 641-м километре федеральной трассы Москва-Архангельск. Микроавтобус Хендай Старекс столкнулась с легковой Киа.

Подробностей пока очень мало. Единственно, что, как сообщили в областном УМВД, за рулем микроавтобуса находился мужчина, легковым автомобилем управляла женщина.

В результате ДТП погибли три человека: две женщины и ребенок, ехавшие в автомобиле КИА.

ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личности погибших.