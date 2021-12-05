Три человека, в том числе ребенок, погибли на трассе Москва- Архангельск

Автомобили превратились в груду мятого металла.
Фото: пресс-служба областного УМВД.
Три человека, ехавшие в иномарке, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Верховажском районе. Столкновение произошло 5 декабря около 16:50.
Трагедия произошла на 641-м километре федеральной трассы Москва-Архангельск. Микроавтобус Хендай Старекс столкнулась с легковой Киа.
Подробностей пока очень мало. Единственно, что, как сообщили в областном УМВД, за рулем микроавтобуса находился мужчина, легковым автомобилем управляла женщина.
В результате ДТП погибли три человека: две женщины и ребенок, ехавшие в автомобиле КИА.
ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личности погибших.