Жители Чагодощенского района на прием к наркологу и психиатру вынуждены ездить в Череповец

В Чагодощенском районе водители и охотники, владельцы оружия столкнулись с проблемой:

за медсправкой нужно ехать в Череповец: в районе нет психиатрической комиссии и врача-нарколога. Вот что пишет районная газета «Искра»: «На основании проверки Росздравнадзора, проведённой в Чагодощенской ЦРБ, отныне больница не сможет в полной мере предоставлять услугу по оформлению медицинских справок, необходимых для получения или продления срока действия водительских прав, а также для получения разрешения на ношение и хранение оружия». Гражданам нужно взять справки о том, что они не состоят на учёте в районе у психиатра и нарколога, а потом ехать на приёмы в областной психоневрологический и наркологический диспансеры в Череповце, сообщает портал Город Во.

Череповец от Чагоды находится в 210 километрах, время в пути - более 2 часов.