Покатушки на "Мерседесе" в парке Мира в Вологде закончились у дерева

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В Парке Мира в Вологде произошло ДТП : на большой скорости "Мерседес" врезался в дерево. На место выезжали ГИБДД и скорая помощь.

Как сообщают очевидцы аварии, «Мерседес» ехал с улицы Слободской в сторону парка, водитель не справился с управлением и влетел на высокой скорости в дерево.

Иномарка получила серьезные кузовные повреждения. Чтобы вызволить водителя, прибыли сотрудники МЧС, его госпитализировала бригада скорой помощи.

По предварительным данным, в парке Мира, на улица Бурмагиных, 52, пострадали водитель и пассажир, 21 и 24 года. Оба были пьяны.