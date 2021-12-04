Китайский паркетник провалился под лед в Кирилловском районе

Иномарка ушла под озерный лед в 100 метрах от берега.

В Кирилловском районе на озере автомобиль Great Wall провалился под лед. ЧП случилось на озере Зауломское около деревни Перхино. Рыбаки отправились по льду, но он не выдержал веса китайского паркетника. Great Wall с рыбаками успел проехать немного, метрах в 100 от берега он провалился под лед. Мужчины сумели выбраться и добраться до берега, а авто пришлось вытаскивать с участием другой техники Прибывшие на место происшествия спасательные службы. Они констатировали, что разлива нефтепродуктов не произошло.

Лед на водоемах пока носит неоднородный характер, выход на него и выезд техники запрещен.