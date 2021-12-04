Точки общепита в Череповце штрафуют на 300 тысяч рублей за работу ночью

В Череповце некоторые общепитовские точки работаю по ночам. На них составляются административные материалы. На карандаш попали девять юридических лиц, 12 должностных лиц и 23 индивидуальные предприниматели. Такую статистику с начала года привел начальник полиции Череповца Артём Суманеев. Чаще всего решения по нарушению статьи 20.6.1 владельцы заведений обжалуют в суде.

Чаще всего идут на уловку, мол, с 23 часов не кормили и не принимали новых посетителей: последний кассовый чек был пробит до указанного времени. Якобы, посетители просто отдыхать.

Напомним, в Вологодской области действует запрет на ночную работу общепита с 23 до 6 часов утра. Нарушителей штрафуют: должностных лиц оштрафуют от 10 до 50 тысяч рублей; предпринимателей — от 30 до 50 тысяч; юрлиц — от 100 до 300 тысяч.